中国期货：探索成熟品种引入境外投资者，年内原油期货先试--上期所

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透北京9月17日 - 中国上海期货交易所理事长杨迈军周三称，将推进期货市场对外开放，以年内原油期货为抓手先行先试，积极探索在其他成熟品种上引入境外投资者，并推动期货保税交割业务试点，推动境外品牌注册。
他在2014期货经营机构创新发展研讨会上提到，当前，期货经营机构的黄金战略发展期正在来临，业务范围从传统的经纪业务逐渐向更广阔的创新业务不断拓展延伸；面对市场结构性变化和参与者日益增长的需求，上海期交所将向综合性衍生品交易所转型；积极稳妥推进对外开放，由境内市场向全球市场转型。
“下一步，我所将紧紧抓住建设上海自由贸易试验区的战略机遇，不断拓展新品种、新业务，...优化交易制度和规则体系，完善产品序列和合约设置，提高期货市场的运行效率和价格影响力，尽快形成与国际规则相衔接的制度框架。”“杨迈军称。
他表示，上海期交所还要深化沪港交易所合作的研究准备工作，积极拓展场内衍生品业务，探索并大力支持场外衍生品业务的发展，加快国际化进程，提升跨境服务能力，建立能与国际接轨的规则体系，构建多中心、多层次的国际化交易平台。
拓展衍生品业务方面，推动上期有色金属指数期货上市交易，积极、稳妥开展期权业务各项准备工作，支持机构开发有色金属指数ETF、白银期货ETF等指数相关投资产品与风险管理工具，吸引不同类型投资者参与商品期货市场。
在扩展基础产品方面，推进锡、镍、纸浆等重要品种的上市准备工作；继续开展不锈钢、氧化铝、水泥、电力、稀土、航运指数等10余个储备品种的研发工作。
上期所并扩展作为保证金资产的使用，对现有仓单在冲抵折扣率、货币资金配比乘数进行动态化管理的可行性进行研究，推动国债作为保证金资产的实施。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。