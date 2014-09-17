中国期货：探索成熟品种引入境外投资者，年内原油期货先试--上期所

路透北京9月17日 - 中国上海期货交易所理事长杨迈军周三称，将推进期货市场对外开放，以年内原油期货为抓手先行先试，积极探索在其他成熟品种上引入境外投资者，并推动期货保税交割业务试点，推动境外品牌注册。

他在2014期货经营机构创新发展研讨会上提到，当前，期货经营机构的黄金战略发展期正在来临，业务范围从传统的经纪业务逐渐向更广阔的创新业务不断拓展延伸；面对市场结构性变化和参与者日益增长的需求，上海期交所将向综合性衍生品交易所转型；积极稳妥推进对外开放，由境内市场向全球市场转型。

“下一步，我所将紧紧抓住建设上海自由贸易试验区的战略机遇，不断拓展新品种、新业务，...优化交易制度和规则体系，完善产品序列和合约设置，提高期货市场的运行效率和价格影响力，尽快形成与国际规则相衔接的制度框架。”“杨迈军称。

他表示，上海期交所还要深化沪港交易所合作的研究准备工作，积极拓展场内衍生品业务，探索并大力支持场外衍生品业务的发展，加快国际化进程，提升跨境服务能力，建立能与国际接轨的规则体系，构建多中心、多层次的国际化交易平台。

拓展衍生品业务方面，推动上期有色金属指数期货上市交易，积极、稳妥开展期权业务各项准备工作，支持机构开发有色金属指数ETF、白银期货ETF等指数相关投资产品与风险管理工具，吸引不同类型投资者参与商品期货市场。

在扩展基础产品方面，推进锡、镍、纸浆等重要品种的上市准备工作；继续开展不锈钢、氧化铝、水泥、电力、稀土、航运指数等10余个储备品种的研发工作。