欧洲个股：瑞信的杠杆贷款业务受到美联储密切关注--华尔街日报

欧元债市：法国公债收益率下滑等待公债标售，大选在即投资者紧张不安
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
路透9月17日 - 华尔街日报援引知情人士的消息报导，美国联邦储备理事会(美联储/FED)要求瑞士信贷 立刻解决该行承销和销售杠杆贷款的相关问题。杠杆贷款是私募股权公司为展开收购交易而使用的高利率贷款。
华尔街日报报导，美联储官员和美国通货监理官(Currency Comptroller)办公室通过与银行私下沟通来约束承销和高负债交易，并计划在必要的情况下对银行逐个采取行动。
该报导援引知情人士的话称，一封发给瑞信的信函--“需立即注意的事件(Matters Requiring Immediate Attention)”，指出该行在遵守去年发布的指南方面存在问题。该指南警告银行避免参与包含过多债务，或一旦出现违约贷款人保护措施太少的交易。
因不在美国工作时间之内，记者未能立即联系到瑞信和美联储人士置评。
路透曾于1月份报导，美国检方启动了对瑞信文档的检查，其中包括内部电子邮件，以判定一个负责监督房屋贷款质量的银行委员会是否忽视了危险信号，给抵押贷款投资人造成伤害。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。