欧洲个股：瑞信的杠杆贷款业务受到美联储密切关注--华尔街日报

路透9月17日 - 华尔街日报援引知情人士的消息报导，美国联邦储备理事会(美联储/FED)要求瑞士信贷 立刻解决该行承销和销售杠杆贷款的相关问题。杠杆贷款是私募股权公司为展开收购交易而使用的高利率贷款。

华尔街日报报导，美联储官员和美国通货监理官(Currency Comptroller)办公室通过与银行私下沟通来约束承销和高负债交易，并计划在必要的情况下对银行逐个采取行动。

该报导援引知情人士的话称，一封发给瑞信的信函--“需立即注意的事件(Matters Requiring Immediate Attention)”，指出该行在遵守去年发布的指南方面存在问题。该指南警告银行避免参与包含过多债务，或一旦出现违约贷款人保护措施太少的交易。

因不在美国工作时间之内，记者未能立即联系到瑞信和美联储人士置评。