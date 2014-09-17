表格：外资在韩国股市买超484亿韩元

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透首尔9月17日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超484亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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9月17日 48.4 120.4 -164.6
9月16日 -98.9 150.1 -65.0
9月15日 10.6 -4.1 -8.8
9月12日 56.3 -58.5 -11.9
9月11日 -69.9 -201.9 262.7
9月 5日 50.2 -81.0 28.5
9月 4日 69.9 2.7 -58.4
9月 3日 131.6 -223.9 124.1
9月 2日 32.3 -217.3 185.8
9月 1日 64.9 -77.3 23.4
8月29日 154.9 -121.6 20.9
8月28日 127.5 -31.8 -79.2
8月27日 51.4 43.9 -74.9
8月26日 101.3 38.7 -128.3
8月25日 -27.1 94.6 -62.9
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本月以来 180.6 -476.0 315.7
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今年以来 8,438.4 -6,382.1 -617.9
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中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。