基金产业：先机环球拓展亚洲股票基金业务，争中港基金互认机遇

路透香港9月17日 - 于伦敦及约翰内斯堡上市的金融集团Old Mutual 旗下资产管理分支周三称，将拓展以香港为基地的亚洲股票基金业务，以捕捉区内增长以及中国与香港基金互认带来机遇。

Old Mutual旗下先机环球投资的行政总裁艾德力（Julian Ide）在记者会上称，香港将是该公司发展亚洲业务的总部，也是伦敦以外最重要的业务中心，因香港汇集广泛人才，且监管严格，有助公司扩大分销和加强产品开发。

“香港是覆盖北亚市场销售的理想基地，而中港基金互认亦有助公司于中国市场的发展。”他说。

先机环球投资首要加强亚洲股票基金，为此向全球最大资产管理公司贝莱德 挖角，找来“星级”基金经理关睿博（Joshua Crabb）担任其亚洲股票团队主管，10月1日正式加盟，预期在获得所需的监管批准后，将由伦敦回流香港。

先机环球投资亚太区董事总经理黄家乐称，公司首先会专注于私人银行客户市场，然后再扩展至零售银行，而机构投资者亦为潜在市场。

艾德力称，不担心“占中”行动会阻碍香港经济发展，因本地人才和资源俱备、法规完善。该公司目前于香港注册基金有7只，未来会推出更多产品，并继续增聘人手。

先机环球投资于2012年8月成立，目前资产管理规模达170亿英镑，其团队由183名专业人员组成，当中包括48名投资专家。

Old Mutual是一间国际长期储蓄、保险、银行及投资集团，于非洲、欧洲、美洲及亚洲提供人寿保险、资产管理、银行及一般保险服务。（完）