基金产业：先机环球拓展亚洲股票基金业务，争中港基金互认机遇

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透香港9月17日 - 于伦敦及约翰内斯堡上市的金融集团Old Mutual 旗下资产管理分支周三称，将拓展以香港为基地的亚洲股票基金业务，以捕捉区内增长以及中国与香港基金互认带来机遇。
Old Mutual旗下先机环球投资的行政总裁艾德力（Julian Ide）在记者会上称，香港将是该公司发展亚洲业务的总部，也是伦敦以外最重要的业务中心，因香港汇集广泛人才，且监管严格，有助公司扩大分销和加强产品开发。
“香港是覆盖北亚市场销售的理想基地，而中港基金互认亦有助公司于中国市场的发展。”他说。
先机环球投资首要加强亚洲股票基金，为此向全球最大资产管理公司贝莱德 挖角，找来“星级”基金经理关睿博（Joshua Crabb）担任其亚洲股票团队主管，10月1日正式加盟，预期在获得所需的监管批准后，将由伦敦回流香港。
先机环球投资亚太区董事总经理黄家乐称，公司首先会专注于私人银行客户市场，然后再扩展至零售银行，而机构投资者亦为潜在市场。
艾德力称，不担心“占中”行动会阻碍香港经济发展，因本地人才和资源俱备、法规完善。该公司目前于香港注册基金有7只，未来会推出更多产品，并继续增聘人手。
先机环球投资于2012年8月成立，目前资产管理规模达170亿英镑，其团队由183名专业人员组成，当中包括48名投资专家。
Old Mutual是一间国际长期储蓄、保险、银行及投资集团，于非洲、欧洲、美洲及亚洲提供人寿保险、资产管理、银行及一般保险服务。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。