日本债市：公债价格反弹，20年期公债标售受捧

全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
强劲的标售结果表明，寿险公司和退休基金需求稳健。
日本10年期公债期货 涨0.24点，为五个多月来最大单日涨幅。
较短期公债方面，一年期贴现国库券收益率降至负0.005%，为首次跌至零以下。之前，更短期的收益率于本月稍早降至负值区域。
交易员纷纷抢购国库券，预计日本央行将在购债操作中以更低收益率购买这些债券。
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.070% -0.5 0.075%
五年期公债 0.180% +0.0 0.180%
10年期公债 0.555% -2.0 0.575%
20年期公债 1.375% -2.5 1.400%
30年期公债 1.680% -2.0 1.700%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.61 +0.24 145.37
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张荻/王颖；审校 蔡美珍/张涛)
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。