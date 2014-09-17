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亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 16:07 BJT

日本债市：公债价格反弹，20年期公债标售受捧

强劲的标售结果表明，寿险公司和退休基金需求稳健。

日本10年期公债期货 涨0.24点，为五个多月来最大单日涨幅。

较短期公债方面，一年期贴现国库券收益率降至负0.005%，为首次跌至零以下。之前，更短期的收益率于本月稍早降至负值区域。

交易员纷纷抢购国库券，预计日本央行将在购债操作中以更低收益率购买这些债券。

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.070% -0.5 0.075%

五年期公债 0.180% +0.0 0.180%

10年期公债 0.555% -2.0 0.575%

20年期公债 1.375% -2.5 1.400%

30年期公债 1.680% -2.0 1.700%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.61 +0.24 145.37

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张荻/王颖；审校 蔡美珍/张涛)
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