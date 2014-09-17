泰国经济：政府收购大米计划已亏损99亿美元且还会增加--国有银行

路透曼谷9月17日 - 泰国国有银行--农业和农业合作银行(BAAC)援引财政部的预估称，16个月的大米支持计划目前为止已经导致亏损3,200亿泰铢(99亿美元)，且成本还会大幅上升。

BAAC总裁Luck Wajananawat对路透称，上述预估是在5月底的情况。他称，亏损数字还将增长，前任政府以远高于市价收购大米，而当前因大米质量恶化而大幅折价卖出。

Luck估计泰国政府因大米收购计划仍欠农业和农业合作银行约7,500亿泰铢的相关债务。

“政府计划从中央预算中拨出资金，并通过出售大米库存获得资金，来偿还银行贷款，但是可能需要七年左右才可以还清。”Luck表示。

从2011年10月至2014年2月，泰国政府以每吨15,000泰铢的价格收购大米，比市价高出60%左右，收购的资金是从该银行借入的7,500亿泰铢。