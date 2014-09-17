泰国经济：政府收购大米计划已亏损99亿美元且还会增加--国有银行

全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透曼谷9月17日 - 泰国国有银行--农业和农业合作银行(BAAC)援引财政部的预估称，16个月的大米支持计划目前为止已经导致亏损3,200亿泰铢(99亿美元)，且成本还会大幅上升。
BAAC总裁Luck Wajananawat对路透称，上述预估是在5月底的情况。他称，亏损数字还将增长，前任政府以远高于市价收购大米，而当前因大米质量恶化而大幅折价卖出。
Luck估计泰国政府因大米收购计划仍欠农业和农业合作银行约7,500亿泰铢的相关债务。
“政府计划从中央预算中拨出资金，并通过出售大米库存获得资金，来偿还银行贷款，但是可能需要七年左右才可以还清。”Luck表示。
从2011年10月至2014年2月，泰国政府以每吨15,000泰铢的价格收购大米，比市价高出60%左右，收购的资金是从该银行借入的7,500亿泰铢。
由于给泰国财政带来负担，泰国陆军总司令同时也是现任总理巴育已经排除了任何类似援助农民的计划。(完)
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。