版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 16:02 BJT

泰国经济：政府收购大米计划已亏损99亿美元且还会增加--国有银行

路透曼谷9月17日 - 泰国国有银行--农业和农业合作银行(BAAC)援引财政部的预估称，16个月的大米支持计划目前为止已经导致亏损3,200亿泰铢(99亿美元)，且成本还会大幅上升。

BAAC总裁Luck Wajananawat对路透称，上述预估是在5月底的情况。他称，亏损数字还将增长，前任政府以远高于市价收购大米，而当前因大米质量恶化而大幅折价卖出。

Luck估计泰国政府因大米收购计划仍欠农业和农业合作银行约7,500亿泰铢的相关债务。

“政府计划从中央预算中拨出资金，并通过出售大米库存获得资金，来偿还银行贷款，但是可能需要七年左右才可以还清。”Luck表示。

从2011年10月至2014年2月，泰国政府以每吨15,000泰铢的价格收购大米，比市价高出60%左右，收购的资金是从该银行借入的7,500亿泰铢。

由于给泰国财政带来负担，泰国陆军总司令同时也是现任总理巴育已经排除了任何类似援助农民的计划。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐