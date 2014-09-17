新闻稿：中国房地产开发商2014年下半年业绩有望走强--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供，为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。)

香港，2014年9月17日 – 穆迪投资者服务公司表示，中国房地产开发商2014年上半年业绩有所下滑，但2014年下半年有望走强。

穆迪副总裁/高级分析师曾启贤表示：“与上半年业绩相比，受评中国房地产开发商2014年下半年的收入确认及EBITDA应会上升，原因是开发商推出的住宅项目数量有所增加，而由于合约销售额增加且现金回款加速，流动性亦有望增强。”

“但某些财务指标，如盈利能力及杠杆率与2013年相比2014年全年可能较弱。”曾启贤补充道。

曾启贤是在穆迪发表题为“开发商上半年财务业绩下滑，但下半年应有所改善” (Developers’ Financial Results Weakened in First Half but Should Improve in Second Half) 的特别评论之际作出上述表述的。

穆迪预计因下半年新推项目供应量增加，年内房价可能继续承压，而开发商的利润率亦将继续呈现疲弱态势。

杠杆率将继续走高，部分原因是一些企业进行债务融资 (包括在境内发行永久资本证券) 为购地及项目建设提供资金支持。

尽管在资产负债表上开发商将其列为股本，穆迪将此类资本视为债务。

若无法实现再融资，或在发生递增之前未能偿还债务，则该资本工具的票息递增特征将令开发商的融资成本大幅上升。

受评开发商中，恒大地产集团有限公司 (B1/稳定) 和广州富力地产股份有限公司 (Ba2/负面) 来自此类证券的债务比例最高，因此其杠杆率有所上升。

该报告同时指出2014年上半年12家受评开发商的信用质量及财务灵活性有所削弱。

原因主要包括来自合约销售的现金回款有所放缓，项目交付进度缓慢导致收入不振，以及债务杠杆率的上升。

此外，由于花样年控股集团有限公司 (B2/稳定) 销售执行不力、收入确认较低而杠杆率较高，穆迪于8月份将该公司的家族评级下调了一个子级。

另外，穆迪将富力地产的Ba2评级展望调整为负面，并将绿城中国控股有限公司的B1评级展望从正面调整为稳定。

穆迪预计2014年下半年并不会采取大量负面评级行动，原因包括受评开发商流动性保持健康，且销售有望增长，因而其信用质量所遭遇的压力应有所减小。受评开发商有望继续保持高于中国整体房地产市场的销售增长。

不过由于经营环境存在挑战，2014年下半年负面评级行动的数量可能多于正面评级行动，穆迪对中国房地产业的负面展望对上述观点形成支持。