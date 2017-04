新闻稿：中国房地产开发商2014年下半年业绩有望走强--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供,为英文的翻译件。如有出入,以英文稿为准。)

香港,2014年9月17日 – 穆迪投资者服务公司表示,中国房地产开发商2014年上半年业绩有所下滑,但2014年下半年有望走强。

穆迪副总裁/高级分析师曾启贤表示:“与上半年业绩相比,受评中国房地产开发商2014年下半年的收入确认及EBITDA应会上升,原因是开发商推出的住宅项目数量有所增加,而由于合约销售额增加且现金回款加速,流动性亦有望增强。”

“但某些财务指标,如盈利能力及杠杆率与2013年相比2014年全年可能较弱。”曾启贤补充道。

曾启贤是在穆迪发表题为“开发商上半年财务业绩下滑,但下半年应有所改善” (Developers’ Financial Results Weakened in First Half but Should Improve in Second Half) 的特别评论之际作出上述表述的。

穆迪预计因下半年新推项目供应量增加,年内房价可能继续承压,而开发商的利润率亦将继续呈现疲弱态势。

杠杆率将继续走高,部分原因是一些企业进行债务融资 (包括在境内发行永久资本证券) 为购地及项目建设提供资金支持。

尽管在资产负债表上开发商将其列为股本,穆迪将此类资本视为债务。

若无法实现再融资,或在发生递增之前未能偿还债务,则该资本工具的票息递增特征将令开发商的融资成本大幅上升。

受评开发商中,恒大地产集团有限公司 (B1/稳定) 和广州富力地产股份有限公司 (Ba2/负面) 来自此类证券的债务比例最高,因此其杠杆率有所上升。

该报告同时指出2014年上半年12家受评开发商的信用质量及财务灵活性有所削弱。

原因主要包括来自合约销售的现金回款有所放缓,项目交付进度缓慢导致收入不振,以及债务杠杆率的上升。

此外,由于花样年控股集团有限公司 (B2/稳定) 销售执行不力、收入确认较低而杠杆率较高,穆迪于8月份将该公司的家族评级下调了一个子级。

另外,穆迪将富力地产的Ba2评级展望调整为负面,并将绿城中国控股有限公司的B1评级展望从正面调整为稳定。

穆迪预计2014年下半年并不会采取大量负面评级行动,原因包括受评开发商流动性保持健康,且销售有望增长,因而其信用质量所遭遇的压力应有所减小。受评开发商有望继续保持高于中国整体房地产市场的销售增长。

不过由于经营环境存在挑战,2014年下半年负面评级行动的数量可能多于正面评级行动,穆迪对中国房地产业的负面展望对上述观点形成支持。