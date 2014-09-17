新闻稿：中国房地产开发商2014年下半年业绩有望走强--穆迪

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
(以下中文新闻稿由穆迪提供，为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。)
香港，2014年9月17日 – 穆迪投资者服务公司表示，中国房地产开发商2014年上半年业绩有所下滑，但2014年下半年有望走强。
穆迪副总裁/高级分析师曾启贤表示：“与上半年业绩相比，受评中国房地产开发商2014年下半年的收入确认及EBITDA应会上升，原因是开发商推出的住宅项目数量有所增加，而由于合约销售额增加且现金回款加速，流动性亦有望增强。”
“但某些财务指标，如盈利能力及杠杆率与2013年相比2014年全年可能较弱。”曾启贤补充道。
曾启贤是在穆迪发表题为“开发商上半年财务业绩下滑，但下半年应有所改善” (Developers’ Financial Results Weakened in First Half but Should Improve in Second Half) 的特别评论之际作出上述表述的。
穆迪预计因下半年新推项目供应量增加，年内房价可能继续承压，而开发商的利润率亦将继续呈现疲弱态势。
杠杆率将继续走高，部分原因是一些企业进行债务融资 (包括在境内发行永久资本证券) 为购地及项目建设提供资金支持。
尽管在资产负债表上开发商将其列为股本，穆迪将此类资本视为债务。
若无法实现再融资，或在发生递增之前未能偿还债务，则该资本工具的票息递增特征将令开发商的融资成本大幅上升。
受评开发商中，恒大地产集团有限公司 (B1/稳定) 和广州富力地产股份有限公司 (Ba2/负面) 来自此类证券的债务比例最高，因此其杠杆率有所上升。
该报告同时指出2014年上半年12家受评开发商的信用质量及财务灵活性有所削弱。
原因主要包括来自合约销售的现金回款有所放缓，项目交付进度缓慢导致收入不振，以及债务杠杆率的上升。
此外，由于花样年控股集团有限公司 (B2/稳定) 销售执行不力、收入确认较低而杠杆率较高，穆迪于8月份将该公司的家族评级下调了一个子级。
另外，穆迪将富力地产的Ba2评级展望调整为负面，并将绿城中国控股有限公司的B1评级展望从正面调整为稳定。
穆迪预计2014年下半年并不会采取大量负面评级行动，原因包括受评开发商流动性保持健康，且销售有望增长，因而其信用质量所遭遇的压力应有所减小。受评开发商有望继续保持高于中国整体房地产市场的销售增长。
不过由于经营环境存在挑战，2014年下半年负面评级行动的数量可能多于正面评级行动，穆迪对中国房地产业的负面展望对上述观点形成支持。
需要特别指出的是，合约销售逊于预期、采取更为激进的购地策略或现金回款放缓将对开发商的信用状况形成压力。 (完)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。