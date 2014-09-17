欧洲汇市：苏格兰公投前夕，英镑隔夜选择权隐含波动率跳升

分析师称，公投将盖过周三0830GMT公布的英国经济数据和英国央行会议记录的影响。

“预计7月失业率降至6.3%，7月每周平均薪资也料反弹，”荷兰国际银行分析师报告称。

“虽然这可能给英镑带来温和支撑，但市场不太可能在公投前建立方向性仓位。英镑即使上涨也不会涨太多。”

英镑兑欧元 亦升0.14%至0.7950。