版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 17日 星期三 16:04 BJT

欧洲汇市：苏格兰公投前夕，英镑隔夜选择权隐含波动率跳升

分析师称，公投将盖过周三0830GMT公布的英国经济数据和英国央行会议记录的影响。

“预计7月失业率降至6.3%，7月每周平均薪资也料反弹，”荷兰国际银行分析师报告称。

“虽然这可能给英镑带来温和支撑，但市场不太可能在公投前建立方向性仓位。英镑即使上涨也不会涨太多。”

英镑兑欧元 亦升0.14%至0.7950。

一些期权显示，若苏格兰公投结果赞成独立，分析师对于英镑/美元在周五的跌幅预估相差较大，从跌幅略多于0.03美元到跌幅高达10%不等。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐