欧元债市：西班牙公债收益率小跌，民调显示苏格兰反独势力小幅领先

距离苏格兰独立公投仅有一天，民调显示支持苏格兰留在英国的民意领先独立阵营四个百分点。由三个民调机构--ICM、Opinium和Survation--所作的三项调查结果显示，有48%的苏格兰人赞成独立、而支持留在英国的有52%。

西班牙10年期公债收益率 下滑3个基点至2.33%，本月初曾触及略高于2%的纪录低点。

欧洲早盘交投淡静，鉴于围绕苏格兰的不确定性仍很高，交易商预计走势将很波动。

德国10年期公债收益率 持平在1.02%，投资者等待美联储会议结果。（完）

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价