欧元债市：西班牙公债收益率小跌，民调显示苏格兰反独势力小幅领先

欧元债市：法国公债收益率下滑等待公债标售，大选在即投资者紧张不安
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
距离苏格兰独立公投仅有一天，民调显示支持苏格兰留在英国的民意领先独立阵营四个百分点。由三个民调机构--ICM、Opinium和Survation--所作的三项调查结果显示，有48%的苏格兰人赞成独立、而支持留在英国的有52%。
西班牙10年期公债收益率 下滑3个基点至2.33%，本月初曾触及略高于2%的纪录低点。
欧洲早盘交投淡静，鉴于围绕苏格兰的不确定性仍很高，交易商预计走势将很波动。
德国10年期公债收益率 持平在1.02%，投资者等待美联储会议结果。（完）
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(编译/审校 蔡美珍/高琦/杜明霞)
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
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