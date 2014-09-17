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货币新闻 | 2014年 9月 17日 星期三 16:25 BJT

港股2-香港股市：恒生指数收高1%，对美联储不升息预期协助两周来首次收涨

工商银行 涨2.0%，交通银行 涨2.3%。

金沙中国 和银行娱乐 对恒指拖累最大，分别下跌3.9%和2.6%。

巴克莱在周二的研究报告中表示，预计澳门博彩业9月份总收入将下降16.2%，疲弱趋势或延续至今年年底。(完)
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