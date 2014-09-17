香港社会：政府提出七个新铁路项目，初步估计总投资1,100亿港元

路透香港9月17日 - 香港政府周三发表最新一份的铁路发展策略研究结果，建议2018-26年间兴建七个铁路项目，以2013年的价格初步估算总投资达1,100亿港元，料可每年可创造30-40亿港元的经济效益。

运输及房屋局局长张炳良公布《铁路发展策略2014》时表示，七个建议的新铁路项目包括新界北环线及古洞站、东涌西延线、洪水桥站、屯门南延线、东九龙线、南港岛线西段及北港岛线。当全部项目建成后，香港的铁路总长度将逾300公里，覆盖75%人口的地区，每年可创造30-40亿港元的经济效益，且路边污染、温室排放量等将可减少2-4%。

张炳良指出，扩大铁路覆盖并不会垄断其他交通。

＂铁路网络的占有率只会由目前的40%升至45-50%，而巴士占有率仍有三成多。＂他说。

张炳良强调，顾问报告的研究建议只作为一个策略性发展蓝图，＂并非铁板一块＂，项目细节未来仍要进一步研究例如如何走线、谘询公众、财务研究、环境评估等，因此现时所推算的时间表和项目造价，将来仍可能会作出调整及修订。

近年香港有多项大型基建项目进行中，且随着政府增加土地供应，地产商增加建屋量，对本地建造业人手需求大增，业界人手供应紧绌。

按目前建议，该七个新项目在建造时间上有些会出现重叠，张炳良表示，粗略估计高峰期时重叠的工程量总值250亿港元，远低于目前正由港铁 建造中的五条铁路线（包括高铁香港段、沙田至中环线等大型项目）2,000亿港元的规模。

＂到2019年只剩下沙中线仍在进行，所以建造业应该能承受得到。＂张炳良称。