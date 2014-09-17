中国新债：江苏银行下周一将招标120亿元固息二级资本债，期限10年

路透上海9月17日 - 按资产规模计，中国第三大城市商业银行--江苏银行股份有限公司周三公告称，将于下周一(22日)招标发行120亿元人民币固息二级资本债券，期限10年，募集资金将用于充实二级资本。

该期债在第五年末附有前提条件的发行人赎回权；起息日和缴款日同为9月24日，发行期限为9月22日-9月23日。

经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发行人的主体评级为AA+级，本期债的信用等级为AA；南京银行为牵头主承销商、华泰证券和瑞银证券为联席主承销商。

工农中建交五大银行8月均已完成了二级资本债的发行，发行规模介于200-300亿元不等，此外多家股份制银行今年也都已完成发行。

截至2013年末，江苏银行总资产达7,632.34亿元，不良贷款率1.15%，当年净利润为81.79亿元，根据《商业银行资本管理办法（试行）》，去年末的资本充足率为11.63%，核心一级资本充足率为9.49%。

“中国版”巴塞尔协议III于2013年1月1日起施行，监管层对银行资本提出更严格要求，规定商业银行从2013年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准，否则将被视为不合格资本工具，无法被计入监管资本，从而难以起到提高资本充足率的作用。(完)

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