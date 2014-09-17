金属期市：LME期铜攀高至近一周高位，美联储提前加息的预期降温

不过铜价总体上预计仍会在年底前这段时期走弱，届时有新的供给入市。

瑞银驻悉尼分析师Daniel Morgan说：“年初中国买盘很积极，但过去几个月一直低迷--从季节上看下半年倾向于略微走弱，青岛港的融资丑闻也导致信贷有点偏紧。”

“我们温和看空第四季的铜市。动因是2014和2015年有点供给飙升。”

0722 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期 小涨0.6%至每吨6,939.25美元，上日涨幅为1.2%。周二铜价曾触及一周高位6,992美元。

美国生产者物价8月持平，表明通胀压力不大，所以美联储应该可以静观情况发展，再考虑何时加息。

有传闻称中国央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿人民币的SLF(常备借贷便利)，期限三个月。就此路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。 此消息也支撑金属市场。

上海期交所11月期铜合约 收高1.9%报49,480元人民币。(完)

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