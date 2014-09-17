金属期市：LME期铜攀高至近一周高位，美联储提前加息的预期降温

全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
不过铜价总体上预计仍会在年底前这段时期走弱，届时有新的供给入市。
瑞银驻悉尼分析师Daniel Morgan说：“年初中国买盘很积极，但过去几个月一直低迷--从季节上看下半年倾向于略微走弱，青岛港的融资丑闻也导致信贷有点偏紧。”
“我们温和看空第四季的铜市。动因是2014和2015年有点供给飙升。”
0722 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期 小涨0.6%至每吨6,939.25美元，上日涨幅为1.2%。周二铜价曾触及一周高位6,992美元。
美国生产者物价8月持平，表明通胀压力不大，所以美联储应该可以静观情况发展，再考虑何时加息。
有传闻称中国央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿人民币的SLF(常备借贷便利)，期限三个月。就此路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。 此消息也支撑金属市场。
上海期交所11月期铜合约 收高1.9%报49,480元人民币。(完)
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(编译 田建华/王洋; 审校 张涛)
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。