台湾货币市场：9月18日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透台北9月18日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期7,567.80亿台币。 --公债还本付息13.125亿台币 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------- 本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)6,484.3亿台币： 09/19 2,763.00亿台币 09/22 464.50亿台币 09/23 4,511.10亿台币 09/24 2,737.50亿台币 09/25 3,982.00亿台币 09/26 1,108.50亿台币 09/29 2,138.20亿台币 09/30 991.00亿台币 10/01 834.50亿台币 10/02 3,366.50亿台币 10/03 3,587.50亿台币 --公债到期及付息483.125亿台币 09/21 96甲6期7息 15.4375亿台币 09/21 99甲8期4息 9.00亿台币 09/24 97甲6期6息 17.00亿台币 09/24 101甲9期2息 8.4375亿台币 09/28 89甲3期本金 400亿台币 09/28 89甲3期15息 24.50亿台币 09/30 100甲9期3息 8.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --9/26：财政部发行10年期公债103甲13期，暂定金额400亿台币，9/23标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 (完) 注：*表新增或更新。 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM