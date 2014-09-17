CNH动态：离岸即期受SLF传闻企稳，料近期人民币重现横盘整理格局

全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透香港9月17日 - 离岸人民币即期市场周三自此前三个交易日连续跌势中企稳，并一路反弹，走向与人民币中间价和在岸即期方向一致。境内外价差亦已大幅收窄。交易人士认为，中国央行对五大国有商业银行实施5,000亿SLF（常备借贷便利）传言对离岸人民币构成支撑。
8月一系列经济数据不佳的背景下，本周外汇占款和FDI数据的意外下滑更增添了市场对国际资本外流的担忧，加上国际市场美元持续升值，投资者持有美元的意愿更强，CNH近期价格持续弱于境内（CNY）价格，周二离岸现汇 午盘一度跌至8月初以来的低点。
”国内疲弱的经济形势更加强了投资者做空人民币的决心，前几个交易日离岸即期频频走低，在6.15上方阻力明显，”一位中资银行交易员称。
他预料人民币在此继续贬值空间不大，或将重现横盘整理格局。而境内外套利交易的存在则给境内人民币贬值带来压力。
有市场传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月，性质类同基础货币的投放，货币政策短期宽松常态化。就此传闻路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。
本地时间16:13时，离岸人民币现汇 报6.1501，较上交易日反弹65个点子，近期离岸即期走势持续弱于在岸，显国际投资者心态愈发谨慎。
在岸即期 周三随中间价方向小幅上涨至6.1400。此前看空人民币的情绪恢复稳定，境内即期供求大体均衡，波动不多。
亦有交易人士认为，只要CNY的中间价和spot能稳住，CNH应该会逐渐向CNY再靠拢。今日人民币兑美元中间价 为6.1450元，上日中间价为6.1462元。境内即期与离岸价差目前已收窄至一百个点子以内。
同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2380/2430，上日收盘在6.2360，跌0.05%。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.45%左右。
全球汇市上，美元兑多数主要货币周三走高，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新利率指引，很多人预计美联储将讨论退出超宽松货币政策、走向正常化的步骤。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 黄凯)
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
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