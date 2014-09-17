《中国企业债发行日程表》--9月17日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *建湖县开发区 13 7 9/24簿记建档 上限8.10% AA 9/25-9/26 广发证券 建投 (第3-7年末每年偿还20%本金) 长城证券 ========================================================================================= *昆明经济技术 12 7 9/24簿记建档 -- AA 9/25-9/26 平安证券 开发区投资(集团) (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆两江新区 20 7 9/15簿记建档 5.88% AAA 9/16-9/18 广发证券 开发投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 高安城投 7 7 9/15簿记建档 8.35% AA- 9/16-9/18 兴业证券

(第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权提供担保) ========================================================================================= 北京国资 45 15 9/15簿记建档 5.28% AAA 9/16-9/18 海通证券 经营管理中心 (第5及10年末设发行人及投资者选择权) 中信建投证券 ========================================================================================= 中国电力 30 15 9/16簿记建档 *5.74% AAA 9/17-9/19 海通证券 投资集团 ========================================================================================= 宜都市国通 11 7 9/16簿记建档 *7.25% AA 9/17-9/19 中投证券 投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) 天风证券 ========================================================================================= 陕西安康高新 9 7 9/16簿记建档 *8.78% AA- 9/17-9/19 华英证券 产业投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 青岛胶州湾 11.5 7 9/17簿记建档 *6.33% AA 9/18-9/22 兴业证券 发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/国有土地使用权担保) 国开证券 ========================================================================================= 杭州地铁集团 50 10 9/16簿记建档 *5.97% AAA 9/17-9/23 国信证券

(第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金) 浙商证券/财通证券 ========================================================================================= 武汉黄陂区 12 7 9/16簿记建档 *6.43% AA 9/17-9/23 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆三峡担保集团担保) ========================================================================================= 山东三星集团 3 7 9/19簿记建档 上限9.00% AA- 9/22-9/24 广州证券

(附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/以土地使用权担保) ========================================================================================= 张掖城投发展 11 7 9/19簿记建档 上限7.80% AA 9/22-9/24 广发证券 集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 广安经济技术 10 7 -- 上限8.50% AA 9/22-9/24 兴业证券 开发区恒生投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 鄂州城建投资 7 7 9/18簿记建档 *上限7.30% AA 9/19-9/25 长江证券

(第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 嘉峪关市城市 10 7 9/22簿记建档 上限9.10% AA- 9/23-9/25 国开证券 基础设施建设投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/酒泉钢铁(集团)提供担保) 平安证券 ========================================================================================= 溧水经济技术 12 7 9/19簿记建档 -- AA 9/22-9/26 国信证券 开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 孝感高创投资 8 7 9/19簿记建档 上限9.00% AA 9/22-9/26 长江证券

(第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 西安国际陆港 9 7 9/22簿记建档 -- AA- 9/23-9/28 西部证券 投资发展集团 (第3-7年末每年还20%本金/重庆进出口信用和东北中小企业信用再担保担保提供担保) ========================================================================================= 宣城经济技术 9 7 -- *上限7.95% AA- 9/22-10/8 国元证券 开发区建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/国有土地使用权担保) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商