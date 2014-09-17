台湾央行：共发行440亿台币存单，存单发行余额增170亿

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透台北9月17日 - 台湾央行周三公布，共发行440亿台币存单。与今日存单到期金额270亿相较，存单发行余额增170亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 392.00
91天期 0.93 37.00
182天期 1.05 11.00
央行上日共发行1,844.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,840亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为218亿台币，累积超额准备为2,172亿台币、加计前期1%的超额准备为2,777亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。