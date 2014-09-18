台湾债市：RP利率持平，资金供应稳定市况无波

路透台北9月18日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四仍稳在近期区间内。交易商表示，投信及寿险资金持续偏松，供应无虞，利率没有明显变化。

他们指出，相对短票及拆款市场，债券RP市场本月来走势平稳，寿险及银行端的跨月资金供应量虽不够多，但不至于完全不供给。在跨月资金取得稳定的情况下，市场气氛较为轻松，10月第一周的资金落点渐有起色。

〞这礼拜钱偏多，但是月底有公债交割，还是对季底严阵以待。〞一位大型证券商交易员说。

另位证券商交易员指出，台币债RP利率平稳，但券商近来交易人民币债券RP的承作量放大，只因市场有人民币新券供给，资金的需求也高，令人民币债券RP利率区间向上挪移。该利率当前主要成交在2.7%附近，个别较积极的成交利率甚至达3.0%，此前多数成交在2.4-2.7%。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%。该利率均同上日。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%。票券商的少量跨月利率成交在0.57%，上日约在0.56-0.57%。