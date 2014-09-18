台湾债市：RP利率持平，资金供应稳定市况无波

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透台北9月18日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四仍稳在近期区间内。交易商表示，投信及寿险资金持续偏松，供应无虞，利率没有明显变化。
他们指出，相对短票及拆款市场，债券RP市场本月来走势平稳，寿险及银行端的跨月资金供应量虽不够多，但不至于完全不供给。在跨月资金取得稳定的情况下，市场气氛较为轻松，10月第一周的资金落点渐有起色。
〞这礼拜钱偏多，但是月底有公债交割，还是对季底严阵以待。〞一位大型证券商交易员说。
另位证券商交易员指出，台币债RP利率平稳，但券商近来交易人民币债券RP的承作量放大，只因市场有人民币新券供给，资金的需求也高，令人民币债券RP利率区间向上挪移。该利率当前主要成交在2.7%附近，个别较积极的成交利率甚至达3.0%，此前多数成交在2.4-2.7%。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%。该利率均同上日。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%。票券商的少量跨月利率成交在0.57%，上日约在0.56-0.57%。
本周并无主要公司债/金融债的发行。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM