台湾股市：小幅收高，美联储声明后续影响未定

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北9月18日 - 台湾股市周四小幅收升。在上日美联储公开市场委员会(FOMC)声明出炉后，台股随美股表现相对稳定，但市场疑虑仍在，反应在今日港股及韩股走跌，分析师认为短线美股将成台股指标，再度回档修正的风险仍在。
台湾加权股价指数 收升0.46%或41.86点至9,237.03点；今日成交初值 为690.35亿台币，上日修正后为821.90亿。
新光投信协理谢学云称，由于此前台股已历经一波修正，来到低档位置，对利空相对反应平稳。不过在美国下修经济成长率，却调升利率预期之际，后续市场的解读还待考验。
他表示，虽然美股上日小涨，但美元同步大涨一般不利非美的风险资产，亚洲股市今日反应已不同调，台股仍须小心为上。
〞现在看起来还是偏修正格局，前波低位9,014点附近会遇到多空攻防。〞他说。
谢学云指出，短线预估台股将在半年线和季线位置之间波动，目前约当在9,182点至9,364点间，半年线及前波低位如果陆续跌破，后续走势将较不乐观。
本地时间13:40时，区域股市涨跌互见，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.68%，日股 涨幅居前，升约1.3%，香港恒生指数 跌约0.86%。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM