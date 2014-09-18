台湾股市：小幅收高，美联储声明后续影响未定

路透台北9月18日 - 台湾股市周四小幅收升。在上日美联储公开市场委员会(FOMC)声明出炉后，台股随美股表现相对稳定，但市场疑虑仍在，反应在今日港股及韩股走跌，分析师认为短线美股将成台股指标，再度回档修正的风险仍在。

台湾加权股价指数 收升0.46%或41.86点至9,237.03点；今日成交初值 为690.35亿台币，上日修正后为821.90亿。

新光投信协理谢学云称，由于此前台股已历经一波修正，来到低档位置，对利空相对反应平稳。不过在美国下修经济成长率，却调升利率预期之际，后续市场的解读还待考验。

他表示，虽然美股上日小涨，但美元同步大涨一般不利非美的风险资产，亚洲股市今日反应已不同调，台股仍须小心为上。

〞现在看起来还是偏修正格局，前波低位9,014点附近会遇到多空攻防。〞他说。

谢学云指出，短线预估台股将在半年线和季线位置之间波动，目前约当在9,182点至9,364点间，半年线及前波低位如果陆续跌破，后续走势将较不乐观。