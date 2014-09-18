台湾债市：指标10年公债殖利率收高，陷美联储声明解读泥沼

* 指标10年公债殖利率偏升但幅度不大 * 多空方向不明，美债成参考指标 * 明日10年公债103/13期区间料在1.73-1.77% 路透台北9月18日 - 台湾指标10年公债103/13 发行前交易殖利率周四收高 。交易员指出，市场对美国联邦储备理事会的会议结论解读略有分歧，但多单避险及空手入 场增多，今日成交量明显放大，殖利率再度走高。 交易员指出，美联储公开市场委员会(FOMC)声明公布后，美债殖利率弹幅虽然不大，但 毕竟没有反应美联储通篇声明阐述将维持相当一段时间低利率的宽松立场，市场反而着眼于 未来预期利率走高幅度多于预期，不安的情绪先行在今日交投中反应，但后续短期走势料将 以美债为依归。 〞现在就要看美债变化，接下来的每一步都很艰辛。〞一位大型证券商交易员说。 交易员对此前已经历一波殖利率走升的10年券感到左右为难，认为再布空单风险已高， 但回补修正又担忧美债再有一波弹幅，多空走势暂时并不明朗。 部分交易员认为，当前交易难度升高，多数交易商或采且战且走策略，先以美债为参考 标的，并等待下周10年券103/13的标售结果确认殖利率的合理位置。 一本地大型金融机构交易员指出，上日因交易时间短暂，美债反应或未充分消化市场讯 息，短线10年美债仍有往2.65%整数关卡靠拢的机会。若弹破2.65%位置，将更不利后续走势 。 他们预估，本地10年券明日将在1.73-1.77%间波动，上波殖利率高位1.7690%将是关键 的支撑位，若殖利率弹破1.77%，后续将往1.78-1.80%继续测试。 103/13期10年公债将在9月23日(下周二)标售，预计发行400亿台币。同日财政部预计也 将公布第四季公债发行计划。 美国公债价格周三走低，因美联储保持旨在提振经济成长的近零利率以及其他超宽松货 币政策。10年期公债收益率 跳升至2.616%的日高，后有所回落，尾盘报2.607% 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 +1.70 1.2870 1.2750-1.2970 79.5 10 103/13 +1.60 1.7500 1.7466-1.7640 152.0 本周金融市场重要经济数据和事件有： 9/18(四)：苏格兰独立公投、美国房屋开工及建筑许可、美国一周初请失业金人数、美 国费城联邦储备银行制造业指数； 9/19(五)：美国8月领先指标、欧元区7月经常帐和直接投资/证券投资流动、前美联储 主席沃克尔为达拉斯联邦储备银行的Robert Roosa讲座致开幕辞，这项活动是为了纪念美国 联邦储备系统成立100年，活动内容并包括由达拉斯联储总裁费希尔主持的餐会及接待会。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 没有成交 5 103/10 1.2870 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)