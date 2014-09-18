台湾已公布经济指标--2014/9/18

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 7月 +6.08% 8.61% r 9/23 -- 季调失业率 7月 3.95% 3.97% 9/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 8月 +2.07% +1.76% r 10/7 -- ) 外汇存底(亿美元) 8月底 4,230.66 4,236.61 10/6 -- 商品出口(y/y) 8月 +9.6% +5.8% 10/7 -- 商品进口(y/y) 8月 +14.1% +9.5% 10/7 -- M2货币总计数(y/y) 7月 +5.63% +5.74% 9/25 -- 外销订单(y/y) 7月 +5.7% +10.6% 9/22 +7.4% 经常帐盈余(亿美元) 第二季 +164.7 +154.5 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +43.9 +26.2 11/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +3.74% +3.84% r -- -- 重贴现率(%) 6月26日 1.875% 1.875% 9/25 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM