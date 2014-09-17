中国并购：前三季涉及中国并购交易增逾四成，为32年来最高--汤森路透

路透上海9月17日 - 据汤森路透最新统计数据，今年以来公布的中国企业参与的并购交易金额高达2,753亿美元，同比增长45%，这是自1982年以来中国企业参与的前三季并购额最高的一次。

截止周一，第三季涉及中国企业的并购金额达872亿美元，同比增长24%，但较今年第二季减少29.2%。其中中国石化 旗下油品销售公司出售三成股权，价值175亿美元，成为该季度最亮眼的并购交易。

涉及中国企业的并购基本分三类，即外资入境并购、中国企业境外并购以及国内并购。值得一提的是，今年来国内并购交易以2,061亿美元的总额，创下历史新高。其中中信泰富 收购母公司资产（交易价值445亿美元）、中国石化销售子公司出售股权以及金丰投资 收购绿地集团全部股本（103亿美元）三宗最大并购交易贡献不小。

目前中信泰富收购母公司资产一例仍是今年来金额最高的一笔收购，亦超过了2000年香港盈科以355亿美元收购香港电讯，成为亚太地区史上最大的收购案。

今年以来，外资入境并购达313亿美元，同比增长13.3%，其中以中国房地产行业为目标的入境并购金额达100亿美元，同比增长37.4%，占入境并购活动的31.8%。

而今年以来中国企业境外并购的总额则下滑23.6%至371亿美元，境外收购活动主要集中在能源电力行业，共有26笔交易合计82亿美元，占22%的市场份额。

在海外并购区域方面，中国企业在欧洲的境外并购达127亿美元，同比增长七成，是六年以来前三季交易额最高的一次，主要一笔交易是国家电网国际发展公司以28亿美元自意大利国企手中购得CDP Reti Srl公司35%股份。（完）