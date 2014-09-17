中国并购：前三季涉及中国并购交易增逾四成，为32年来最高--汤森路透

全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海9月17日 - 据汤森路透最新统计数据，今年以来公布的中国企业参与的并购交易金额高达2,753亿美元，同比增长45%，这是自1982年以来中国企业参与的前三季并购额最高的一次。
截止周一，第三季涉及中国企业的并购金额达872亿美元，同比增长24%，但较今年第二季减少29.2%。其中中国石化 旗下油品销售公司出售三成股权，价值175亿美元，成为该季度最亮眼的并购交易。
涉及中国企业的并购基本分三类，即外资入境并购、中国企业境外并购以及国内并购。值得一提的是，今年来国内并购交易以2,061亿美元的总额，创下历史新高。其中中信泰富 收购母公司资产（交易价值445亿美元）、中国石化销售子公司出售股权以及金丰投资 收购绿地集团全部股本（103亿美元）三宗最大并购交易贡献不小。
目前中信泰富收购母公司资产一例仍是今年来金额最高的一笔收购，亦超过了2000年香港盈科以355亿美元收购香港电讯，成为亚太地区史上最大的收购案。
今年以来，外资入境并购达313亿美元，同比增长13.3%，其中以中国房地产行业为目标的入境并购金额达100亿美元，同比增长37.4%，占入境并购活动的31.8%。
而今年以来中国企业境外并购的总额则下滑23.6%至371亿美元，境外收购活动主要集中在能源电力行业，共有26笔交易合计82亿美元，占22%的市场份额。
在海外并购区域方面，中国企业在欧洲的境外并购达127亿美元，同比增长七成，是六年以来前三季交易额最高的一次，主要一笔交易是国家电网国际发展公司以28亿美元自意大利国企手中购得CDP Reti Srl公司35%股份。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。