台湾汇市：台币中止连七贬，静候美联储决议

* 中止连七贬格局，静待美联储决议 * 外资仍卖超台股，惟汇出需求有限 * 明日实质交易暂估在30.050-30.150 路透台北9月17日 - 台币兑美元 周三微幅收高，中止连七日收贬格局。交易员表示，主 要跟随亚币反映美联储提前升息的担忧缓解，以及传闻中国人行进一步提供宽松的消息带动。 由于美联储会议结论公布在即，交易员指出，今日汇市气氛相对淡静。外资虽在台股现货仍持续卖超，但 汇出的需求已远不如昨日。短线除了美联储利率决议外，还要等候苏格兰公投结论出炉后，市场走势才会明朗 。 “今晚就是一翻两瞪眼，看看那句话(“相当长一段时间”)还在不在罗。〞一位外商银行交易人士说。 另一本地银行交易员则称，市场传闻中国人行对五大银行实施5,000亿元人民币的常备借贷便利(SLF)操作 ，此一宽松举措对人民币形成了支撑，也让包括台币在内的多数亚币反弹。 市场传闻称，中国人行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三 个月，性质类同基础货币的投放，货币政策短期宽松常态化。就此传闻路透联络了一些接近消息源的人士，其 中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点自微幅溢价转至价平，一个 月远汇报价 尾盘在30.160/30.180左右，上日纽约盘收在30.110。 台币今日主要交易区间在30.101-30.138，上日交易区间在30.069-30.173。 台湾股市周三收升，但幅度较盘中高位稍见缩减。分析师指出，今日9月台指期结算，由于外资尚拥有大 批空单，盘初进行部分回补。随后买盘不继，升势缩减。外资及陆资在台股卖超30.13亿台币，连续六个交易 日卖超共计284.03亿台币；上交易日为卖超77.94亿台币。 周三多数亚洲新兴货币走强，关于美国上调利率的疑虑以及媒体关于中国央行提供流动性支撑经济的报导 提振市场。 本周全球重要经济事件与数据包括： 9/17(三)：美国抵押贷款市场指数、美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)、美国经常帐、全美住宅建 筑商协会(NAHB)房屋市场指数、美国8月克利夫兰联储CPI、美国联邦基金利率目标、英国8月就业数据、欧洲 央行管理委员会会议，无利率宣布计划(至9月18日)。 9/18(四)：苏格兰独立公投、美国房屋开工及建筑许可、美国一周初请失业金人数、美国费城联邦储备银 行制造业指数、中国公布70个大中城市住宅销售价格月度报告、韩国生产者价格指数(PPI)、20国集团(G20)财 政及央行代表举行会议(至9月20日)、南非央行公布利率决议、澳洲凯恩斯--财政部及央行代表会议(至9月20 日)、日本央行总裁黑田东彦在证券协会年会中发表讲话、瑞士央行货币政策评估、挪威央行议息会议。 9/19(五)：美国8月领先指标、欧元区7月经常帐和直接投资/证券投资流动、前美联储主席沃克尔为达拉 斯联邦储备银行的Robert Roosa讲座致开幕辞，这项活动是为了纪念美国联邦储备系统成立100年，活动内容 并包括由达拉斯联储总裁费希尔主持的餐会及接待会。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.134 30.160 30.080-30.160 30.160 5.86 10.69 元太外汇经纪公司 30.132 30.160 30.101-30.160 30.160 2.46 4.03 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.120/-0.090 -0.115/-0.085 (完)