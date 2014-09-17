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债券 | 2014年 9月 17日 星期三 17:30 BJT

欧元区金融：欧洲银行测试结果将在10月26日公布--消息

路透法兰克福9月17日 - 消息人士对路透表示，欧洲迄今最全面的银行状况测试结果将在10月26日(周日)公布。

消息人士全部要求匿名，因公布时间尚未公开，不过料很快宣布。

此次测试将公布，欧洲最大的130家银行是否需要筹集更多资金，以备当前亏损以及未来危机之需。

这项结果必须在11月4日欧洲央行接手欧元区银行监管任务之前公布。(完) (编译 王丽鑫； 审校 艾茂林)
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