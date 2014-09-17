欧元区金融：欧洲银行测试结果将在10月26日公布--消息

欧元债市：法国公债收益率下滑等待公债标售，大选在即投资者紧张不安
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
路透法兰克福9月17日 - 消息人士对路透表示，欧洲迄今最全面的银行状况测试结果将在10月26日(周日)公布。
消息人士全部要求匿名，因公布时间尚未公开，不过料很快宣布。
此次测试将公布，欧洲最大的130家银行是否需要筹集更多资金，以备当前亏损以及未来危机之需。
这项结果必须在11月4日欧洲央行接手欧元区银行监管任务之前公布。(完) (编译 王丽鑫； 审校 艾茂林)
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
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