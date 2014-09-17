英国经济：家庭就业收入8月份升幅创逾一年高点--Markit调查

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透伦敦9月17日 - 根据周三的一项调查，英国家庭8月份就业收入升幅创一年多来最高水平。此项调查可能会引起英国央行的注意。
收入增长将8月份的总体月度家庭财务指数(Household Finance Index)推高至42.6，为2009年推出该指数以来的第二高。该指数由金融数据公司Markit编制。
调查结果是根据大约1,500名受访者的回应做出的，表明家庭预算压力减轻。
Markit称，这是自5月份以来，公共和民间部门薪资首次实现增长。不过，虽然就业收入增速触及高位，但总体而言仍不算太快。
英国央行讨论升息时间时，把薪资增长情况作为中心议题。自金融危机以来的多数时间内，英国薪资增长低于通胀率。
Markit资深分析师Jack Kennedy表示，收入增长显示了“出现活力的暂时迹象”
他在声明中称，“鉴于英国央行目前预计，薪资将在明年年中之前恢复实质增长，似乎即将摆脱低迷状态。”(完) (编译 王颖；审校 张涛)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。