英国经济：家庭就业收入8月份升幅创逾一年高点--Markit调查

路透伦敦9月17日 - 根据周三的一项调查，英国家庭8月份就业收入升幅创一年多来最高水平。此项调查可能会引起英国央行的注意。

收入增长将8月份的总体月度家庭财务指数(Household Finance Index)推高至42.6，为2009年推出该指数以来的第二高。该指数由金融数据公司Markit编制。

调查结果是根据大约1,500名受访者的回应做出的，表明家庭预算压力减轻。

Markit称，这是自5月份以来，公共和民间部门薪资首次实现增长。不过，虽然就业收入增速触及高位，但总体而言仍不算太快。

英国央行讨论升息时间时，把薪资增长情况作为中心议题。自金融危机以来的多数时间内，英国薪资增长低于通胀率。

Markit资深分析师Jack Kennedy表示，收入增长显示了“出现活力的暂时迹象”