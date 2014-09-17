《中国债市每日综述》现券扬升IRS先跌后涨，SLF传闻消化后情绪渐谨慎

* 现券收益率大跌长端更甚，但午后买盘减弱

* IRS先跌后涨，SLF传闻基本消化

* 短期降准降息概率再减，市场情绪或转谨慎

* 现券收益率过于平坦，中短端具持有价值

路透上海9月17日 - 中国银行间债市现券周三收益率大跌，在早盘市场基本消化了有关央行对五大行实施SLF(常备借贷便利)的传闻后，午后买盘减弱，长端收益率降幅更明显，IRS则先跌后涨，午后基本收回早间跌幅。

交易员并指出，央行SLF进一步强化了定向调控的政策方向，短期内降准降息的概率更小，市场情绪或再转向谨慎，券价再向上空间受限，目前现券收益率曲线过于平坦，长端持有风险略高，相较之下，中短端价值凸显。

“(SLF)消息从昨天(现券和IRS)尾盘开始反应，到早上顺势再往下冲了一波，基本反映差不多了，”广发银行交易员吴思捷称。

此前有传闻，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿人民币的SLF(常备借贷便利)，期限三个月。就此路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。

他指出，今日现券长端买盘较强，导致曲线更平坦化，在政策利好消化后，长端收益率可能很难继续向下突破，而曲线若要修复，更可能是随着资金价格的回落，短端收益率再向下。

上海另一商业银行交易员亦指出，央行SLF提供的是短期流动性，但市场长债需求更强，主要是投资户需求增多，包括今日一级国债发行也明显走暖，但政策利好兑现后，对后期持谨慎看法。

“早上是出长债的好时机，一片taken，后面还是小心一点，也不能全面止盈，还是要拿一点，更偏向五年的中期品种，现在五年和10年利差就7-8个bp，”他称。

一级市场上，财政部早间招标发行的10年期固息国债中标利率远低于预期。市场人士表示，因市场传闻央行对五大行进行SLF(常备借贷便利)操作，债市投资情绪高涨，大行投资需求恢复，拉低今日投标标位，最终该债亦录得较高的投标倍数。

剩余期限约9.35年的国开行固息金融债140205最新成交收益率 为4.79%，上日尾盘收在4.87%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收报93.694元人民币，较上日结算价涨0.136元，或0.15%。

**资金供给改善，SLF改善季末流动性预期**

银行间资金市场周三资金供给有所改善，隔夜和七天回购利率上下涨跌幅度均不大。有关央行对大行进行SLF(常备借贷便利)操作的传闻，令市场对资金面预期明显向好，料将在很大程度上熨平季末流动性的波动。

交易员并指出，相较短期品种而言，跨月资金需求依旧旺盛，14天至一个月期限的回购利率均有所抬升，但在央行政策的呵护下，持续走高的空间受限。

“一早的话感觉还是中性略偏紧，后来大行开始出了，感觉好了很多。（SLF）这个消息一出来，大家心态就不一样了，对月末不那么担心了，”华东一银行交易员称。

她还表示，跨月资金需求仍不小，14天期品种今天开始可跨月，在目前利率水平不高的情况下，机构的需求还是比较踊跃，但在央行释放宽松信号后，市场的压力已明显减轻，“之前又是国庆，又是季末、又是IPO，这么多压力，现在轻松多了。”

上海一银行交易员则谈到，市场消息称此次SLF是分两天进行的，因此到账时间会有一些时滞，若全部资金陆续到位，资金供给状况或将进一步向好。

中国A股IPO重启后的第四批11只新股将集中在下周申购。由于正逢三季度末临近，密集新股发行与银行体系季末因素叠加，将进一步施压资金面。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,753.77亿元，较上日的9,064.37亿元稍增。其中，隔夜品种为7,601.61亿元，上日为7,169.62亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8427 2.8526 -0.99 7,601.61

七天 3.3781 3.3278 +5.03 1,205.47

14天 3.5789 3.5157 +6.32 622.82

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0100 2.3350 -132.50 2,774

七天 3.8000 3.8150 -1.50 278

14天 7.1800 6.5850 +59.50 51

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9500 2.9200 +3.00 --

七天 3.3900 3.4500 -6.00 --

14天 3.5200 3.4700 +5.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8470 2.8530 -0.60 --

七天 3.2870 3.2500 +3.70 --

三个月 4.6296 4.6349 -0.53 --