背景资料：台湾主要外币债券发行情况一览

路透台北9月17日 - 台湾近来除推动宝岛债(人民币计价债券)市场外，也重新推动国际板债券中除人民币以外的外币计价债券，令美元债券发行热度增温。

最新并有瑞银(UBS) 伦敦分行发行30年期美元零息债，以内部报酬率(IRR)4.66%定价，将于9月19日在台湾柜买中心挂牌。此外，英国骏懋银行(Lloyds Bank) 也将在10月3日发行2.5亿美元的30年期零息债，以内部报酬率4.75%定价，并将在台湾柜买中心及伦敦交易所双挂牌。

根据路透自行计算，2014年以来台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额为95.94亿美元。

各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见

以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要外币债券一览表：

日期 发债主体 发债额 利率 年期 **2014.10 骏懋银行 2.5亿美元 0% 30

(IRR 4.75%) **2014.09 星展银行 2.30亿美元 0% 30

(IRR 4.45%)

*2014.09 UBS伦敦分行 7.50亿美元 0% 30

(IRR 4.66%)

2014.09 Verizon 8.70亿美元 4.8% 30

2014.09 渣打银行(香港) 2.00亿美元 0% 30

(IRR 4.60%)

2014.09 瑞士信贷银行伦敦分行 4.00亿美元 4.0% 20

2014.09 巴克莱 6.00亿美元 0% 30

(IRR 4.70%)

2014.09 美商花旗集团 6.00亿美元 0% 30

(IRR 4.88%)

2014.09 高盛集团 9.74亿美元 0% 30

(IRR 4.96%)

2014.08 法国兴业银行 6.05亿美元 0% 30

(IRR 4.73%)

2014.08 德意志新加坡分行 4.15亿美元 0% 30

(IRR 4.87%)

2014.08 玉山银行 3.00亿美元 0% 20

(IRR 4.50%)

2014.08 摩根士丹利 9.50亿美元 4.7% 30

2014.08 东方汇理银行 1.35亿美元 4.0% 20

1.35亿美元 0% 20

(IRR 4.5%)

2014.08 野村国际银行 3.25亿美元 0% 30

(IRR 4.95%)

2014.07 德意志银行新加坡分行 6.7亿美元 0% 30

(IRR 4.9%)

2014.07 法国兴业银行 3.55亿美元 0% 20

(IRR 4.5%)

2014.07 法国兴业银行 2.5亿美元 4.1% 20

2014.01 渣打国际商银 5.8亿美元 Libor+0.7% 2

2013.05 远东新世纪 50亿日圆 1.255% 3

注：1. * 表新增发行，**表交易员提供发行资料，尚未登录台湾柜买中心