版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 16:55 BJT

台湾债市：103/13期10年公债中，银行业卖超12.5亿台币

路透台北9月18日 - 台湾柜台买卖中心周四公
布，债券等殖成交系统中，10年公债103/13A0311
3=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)

    10年公债103/13期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     20.50     33.00       -12.50
     票券业      0.50         0        +0.50
     证券业     19.50      7.50       +12.00
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐