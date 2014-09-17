中法关系：中法高级别对话联合声明承诺通过改革和政策促进经济增长

路透北京9月17日 - 中国财政部周三公布第二次中法高级别经济财金对话联合情况说明，双方承诺实施宏大的结构性改革和适当的宏观经济政策，以促进经济强劲、可持续和平衡增长，同时呼吁一个更具有代表性、更加稳定、更有韧性、更具包容性的国际货币体系。

财政部网站发布说明全文称，中国国务院副总理马凯和法国财政和公共账目部长萨班于2014年9月15日在巴黎共同主持第二次对话。对话共达成46点共识。

“中国政府统筹处理稳增长、促改革、调结构、惠民生和防风险的关系，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，适时适度预调微调，在坚持区间调控中更加注重定向调控，保持经济运行在合理区间。”该文称。

双方承诺加强宏观经济政策协调，特别是共同促进增长、增加就业并支持开放和强劲的世界经济；同意多边开发机构应继续推进在发展领域的相关工作，包括增强其贷款能力，优化使用现有资源，在不损害其财务稳健性的情况下提高其财务杠杆等。

双方欢迎离岸人民币市场的发展，支持巴黎在促进该市场发展中发挥积极作用。中方同意将根据市场发展情况和投资需求，适时扩大法国的RQFII投资额度；双方承诺开展一项合作项目，重点将在资产管理、促进资产管理的跨境活动；双方同意加强人民币离岸支付服务监管协调，推动建立合作监管机制和信息共享机制，共同推动人民币离岸支付业务的开展，便利双边贸易以人民币结算。

双方同意加强在核能、航空航天、交通运输、节能环保、循环经济、农业食品、医疗卫生和数字经济等领域的合作；双方在民用核能领域建立了长期和具有战略意义的伙伴关系；强调在航空行业双边合作的共同利益。

该文提及，中国国家发展改革委与空客公司（Airbus） 签署的关于进一步推动工业合作的谅解备忘录、空客公司（天津）总装线的合同顺利实施、法国企业参与中国商用飞机有限责任公司的C919大飞机项目、中法合作研制先进中型多用途民用直升机（Z15/EC175）和中等推力级民用涡轴发动机（WZ16/Ardiden3C）项目等。（完）

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