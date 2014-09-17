版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 17:58 BJT

亚洲橡胶：东京期胶连续第三日上涨 ，投资者等待美联储会议结果

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于周三稍晚结束两日政策会议，并可能讨论首次升息的时间。决策者还将公布新的经济和利率预估，预估期限扩展至2017年。

交易员称，有报导称中国人民银行将向国内五大行提供5,000亿元短期融资，这也鼓舞了大宗商品走势。

上海期货交易所主力1月橡胶合约 涨5元人民币，收报每吨13,580元人民币(合2,211美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)近月10月合约 最新报每公斤154.30美分，上涨0.30美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/艾茂林; 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐