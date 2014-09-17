版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 18:06 BJT

中印关系：双方将签署68亿美元协议兴建两个工业园--中方官员

路透新德里9月17日 - 中国驻印度使馆的经济与商务参赞王贺军周三表示，中国与印度将签署一项68亿美元的协议，建立两个工业园，旨在降低两国之间的贸易失衡。

中国国家主席习近平正在对印度进行为期三天的访问。双方采取措施加强商业关系。(完)

(编译 张涛; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐