香港个股：和黄旗下屈臣氏目标于一年半内将电商收入占比升至5%

全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透香港9月17日 - 和黄 旗下保健美容零售商屈臣氏集团周三宣布加快电子商贸业务发展，目标于18个月内把电商收入占比提升至5%。
屈臣氏此前引入新加坡主权财富基金淡马锡 后，随即公布未来三年投资合共6,000万美元加快推行电商及客户关系管理策略。
屈臣氏的声明称，“现时集团全球营业额为190亿美元，锐意在未来18个月内，把电子商贸占全球营业额的份额，提升至5%。”
新成立的电子商贸团队（eLab）将为集团各品牌提供技术支援及顾问服务，包括英国的Superdrug和The Perfume Shop 、欧洲的Kruidvat、Marionnaud和ICI Paris XL，还有亚洲的屈臣氏。
集团并将于全球新增80个职位，陆续于米兰、香港及伦敦开始招聘工作。
和黄为亚洲首富李嘉诚旗下企业。今年4月，和黄完成向淡马锡出售价值440亿港元的屈臣氏24.95%权益。屈臣氏为亚洲与欧洲最大的国际保健美容零售商，于25个市场经营超过10,800家商店。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。