《热点透视》苏格兰独立后仍有可能挺过货币转换冲击

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas

路透伦敦9月17日 - “苏格兰被迫弃用英镑。”这个标题或许听起来像是灾难情境。这绝对是有可能的情况，也是苏格兰拥独阵营拒绝设想的情况。但假如真的发生，未必会是一场灾难。

要等到许多计划都泡汤之后，苏格兰政府才会走到改用新货币这一步。不管有没有得到英国央行的正式支持，只要苏格兰的银行户头没有爆发挤兑，苏格兰的政府公债仍然不缺买家，则英镑仍然可以继续作为苏格兰的法定货币。既然苏格兰所有大型银行都计划把总部迁往伦敦，英国政府也担保所有债务，因此这两个条件应该都不成问题。

但大难有时可能会飞快到来，欧债危机就是一例。如果苏格兰在赤字方面传出意外利空消息，加上货币被迫更换的传言，有可能会引发资金逃往英国。苏格兰政府届时将必须成立一个苏格兰央行，央行的第一项行动就是将苏格兰境内所有英镑改成新的本国货币--不管是叫groat、苏格兰英镑或是苏格欧元。

这个货币转换的过程无疑将会是一团混乱。因此必须迅速完成，抑制英镑外流程度。可能需要冻结户头及银行歇业几天，以便敲定细节，发行新货币。接下来将会有好几年不断传出权益诉讼。

心不甘情不愿持有贬值苏格兰货币的民众，将会抱怨权益受损。但只要苏格兰政府能避免产生巨额赤字，新的苏格兰法定货币很快就会得到企业雇主、雇员、存户及银行接受。新货币将用来纳税及发放福利。即使是在苏格兰央行大楼前游行的不满民众，他们用来投掷泄愤的烂蕃茄，也会用新货币付钱购买。