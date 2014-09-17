日韩经济指标预测--9月18日-9月25日****

《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.87%，料需求偏淡
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月15日当周 9月17日(三) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 9月 -- 正20 2350 日本贸易收支(亿日圆) 8月 逆差10,280 逆差9,640 出口(较上年同期) -2.6% +3.9% 进口(较上年同期) -1.2% +2.3% 9月18日(四) 2100 韩国生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 8月 -- +0.2% (较上月) -- +0.1% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,636 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,879 9月19日(五) 暂无重要数据公布。 9月22日当周 9月22日(一) 暂无重要数据公布。 9月23日(二) 暂无重要数据公布。 9月24日(三) 暂无重要数据公布。 9月25日(四) 2100 韩国消费者信心指数 9月 -- 107 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 -- +3.3% 全国整体CPI -- +3.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 9月 -- +2.7% 东京地区整体CPI -- +2.8% (完)
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。