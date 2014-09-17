版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 07:19 BJT

****日韩经济指标预测--9月18日-9月25日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 
     
    9月15日当周
    
    9月17日(三)
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数           9月           --         正20
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         8月    逆差10,280   逆差9,640    
                 出口(较上年同期)                                 -2.6%       +3.9% 
                 进口(较上年同期)                                 -1.2%       +2.3%
   
    9月18日(四)
    2100 韩国生产者价格指数(PPI)(较上年同期)          8月           --        +0.2%
                                    (较上月)                        --        +0.1%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          --    买超7,636
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --    买超1,879
    
    9月19日(五)
    暂无重要数据公布。
    
    
    9月22日当周
    
    9月22日(一)
    暂无重要数据公布。
    
    9月23日(二)
    暂无重要数据公布。
    
    9月24日(三)
    暂无重要数据公布。
    
    9月25日(四)
    2100 韩国消费者信心指数                           9月           --         107
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  8月           --       +3.3%
             全国整体CPI                                            --       +3.4%
             东京地区核心CPI(较上年同期)              9月           --       +2.7%
             东京地区整体CPI                                        --       +2.8%
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐