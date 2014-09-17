澳新经济指标预测--9月18日-9月25日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月15日当周 9月18日(四) 暂无重要数据公布。 9月19日(五) 暂无重要数据公布。 9月22日当周 9月22日(一) 暂无重要数据公布。 9月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 8月 44.5 43.9 出口(亿新西兰元) 31.5 37.0 贸易收支(亿新西兰元) 逆差12.75 逆差6.92 截止8月的一年 顺差12.2 顺差12.9 9月24日(三) 暂无重要数据公布。 9月25日(四) 暂无重要数据公布。 (完)