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亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 18:42 BJT

马来西亚期市：棕榈油升至逾一个月高位，因需求有望走强

指标12月棕榈油合约 在尾盘交易中上涨至2,150马币(林吉特)，为8月14日以来最高，收盘上涨1.0%，报2,140马币。

总成交量为71,020口，是均值的35,000口两倍还多。

“投资者当前在消化外部空头因素，国内在看涨。”马来西亚一商品经纪公司交易员称。

上述交易员还表示，棕榈油价格下跌可能引发逢低吸货者。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 田建华/王洋)
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