中国经济：扩大小微企业免征增值税和营业税受惠范围--国务院

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
路透北京9月17日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，部署进一步扶持小微企业发展，包括加大税收支持，即从10月1日至2015年底，将月销售额2-3万元人民币的小微企业也纳入暂免征收增值税营业税的范围。
刊登在中国经济网上的报导指出，此外将鼓励银行业金融机构单列小微企业信贷计划，对吸纳就业困难人员的小微企业给予社会保险补贴，对小微企业从事国家鼓励类项目，进口自用且国内不能生产的先进设备，免征关税。
本次会议部署进一步扶持小微企业发展推动大众创业万众创新，决定全面建立临时救助制度、为困难群众兜底线救急难。
此前的规定，是仅对月销售额不超过2万元的小微企业、个体工商户和其他个人暂免征收增值税、营业税。
常务会议并强调将加大融资支持。采取业务补助、增量业务奖励等措施，引导担保、金融和综合外贸服务等机构为小微企业提供融资服务。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。