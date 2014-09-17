中国经济：扩大小微企业免征增值税和营业税受惠范围--国务院

路透北京9月17日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，部署进一步扶持小微企业发展，包括加大税收支持，即从10月1日至2015年底，将月销售额2-3万元人民币的小微企业也纳入暂免征收增值税营业税的范围。

刊登在中国经济网上的报导指出，此外将鼓励银行业金融机构单列小微企业信贷计划，对吸纳就业困难人员的小微企业给予社会保险补贴，对小微企业从事国家鼓励类项目，进口自用且国内不能生产的先进设备，免征关税。

本次会议部署进一步扶持小微企业发展推动大众创业万众创新，决定全面建立临时救助制度、为困难群众兜底线救急难。

此前的规定，是仅对月销售额不超过2万元的小微企业、个体工商户和其他个人暂免征收增值税、营业税。