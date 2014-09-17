投行观点：香港亿万富豪人口亚洲第三大，仅次于中国和印度--瑞银

全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透香港9月17日 - 投行瑞银周三发表亿万富豪人口调查显示，今年香港亿万富豪人数按年增加9.3%，以规模计排名亚洲第三，仅次于中国大陆和印度。
这项由瑞银与超高净值个人资讯公司Wealth-X联合进行的调查显示，2014年香港有82位亿万富豪，比去年增加7人，财富价值总计3,430亿美元，即平均身价净值42亿美元，平均年龄为64岁。
报告指出，香港的亿万富豪人口规模排名亚洲第三大，仅次于中国大陆的190位和印度的100位。就亿万富豪人口密度而言，香港是全球第四最密集的城市，每百万人当中就有11.2位亿万富豪，领先新加坡。
至于全球方面，今年全球新增155位亿万富豪，总人数推向2,325人的纪录，按年增加7%，而总财富亦升12%至7.3万亿美元，高于所有道琼斯工业平均指数 组成公司的总市值。
就亿万富豪财富增长而言，亚洲的增幅最高，在过去一年膨胀了18.7%。该地区对于2014年全球亿万富豪财富贡献30%的净增长，而且亿万富豪人口增长了10%。总共有52位新富豪进入亿万富豪俱乐部，其中33位来自中国。
瑞银财富管理超高净值首席投资总监Simon Smiles说，全球超过一半的亿万富豪为瑞银的客户。而此次调查发现，亿万富豪在去年增加了流动资产，以及创业精神是其创造财富的关键等，这与瑞银与客户讨论后获得的意见一致。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。