投行观点：香港亿万富豪人口亚洲第三大，仅次于中国和印度--瑞银

路透香港9月17日 - 投行瑞银周三发表亿万富豪人口调查显示，今年香港亿万富豪人数按年增加9.3%，以规模计排名亚洲第三，仅次于中国大陆和印度。

这项由瑞银与超高净值个人资讯公司Wealth-X联合进行的调查显示，2014年香港有82位亿万富豪，比去年增加7人，财富价值总计3,430亿美元，即平均身价净值42亿美元，平均年龄为64岁。

报告指出，香港的亿万富豪人口规模排名亚洲第三大，仅次于中国大陆的190位和印度的100位。就亿万富豪人口密度而言，香港是全球第四最密集的城市，每百万人当中就有11.2位亿万富豪，领先新加坡。

至于全球方面，今年全球新增155位亿万富豪，总人数推向2,325人的纪录，按年增加7%，而总财富亦升12%至7.3万亿美元，高于所有道琼斯工业平均指数 组成公司的总市值。

就亿万富豪财富增长而言，亚洲的增幅最高，在过去一年膨胀了18.7%。该地区对于2014年全球亿万富豪财富贡献30%的净增长，而且亿万富豪人口增长了10%。总共有52位新富豪进入亿万富豪俱乐部，其中33位来自中国。

瑞银财富管理超高净值首席投资总监Simon Smiles说，全球超过一半的亿万富豪为瑞银的客户。而此次调查发现，亿万富豪在去年增加了流动资产，以及创业精神是其创造财富的关键等，这与瑞银与客户讨论后获得的意见一致。（完）