美国数据：上周房屋抵押贷款申请上升，购房贷款和再融资申请均跳涨

欧元债市：法国公债收益率下滑等待公债标售，大选在即投资者紧张不安
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
路透9月17日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请上升，无论是购房贷款还是再融资申请均跳涨。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，9月12日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数增长7.9%。
MBA经季节调整后的再融资申请指数上升10.3%，购房贷款申请指数则上升4.8%。
浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)
30年期固息抵押贷款利率平均为4.36%，为6月来最高。较前一周的4.27%上升9个基点。
MBA首席分析师Mike Fratantoni说：“劳动节假期申请量反弹，即便是利率升至过去几个月来最高。”
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。