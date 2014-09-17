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债券 | 2014年 9月 17日 星期三 19:10 BJT

美国数据：上周房屋抵押贷款申请上升，购房贷款和再融资申请均跳涨

路透9月17日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请上升，无论是购房贷款还是再融资申请均跳涨。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，9月12日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数增长7.9%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数上升10.3%，购房贷款申请指数则上升4.8%。

浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)

30年期固息抵押贷款利率平均为4.36%，为6月来最高。较前一周的4.27%上升9个基点。

MBA首席分析师Mike Fratantoni说：“劳动节假期申请量反弹，即便是利率升至过去几个月来最高。”

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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