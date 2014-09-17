国际油市：韩国船用燃料油升水触及近五个月高点，受助于供给偏紧

路透9月17日 - 截至9月16日当周的韩国船用燃料油升水升至近五个月最高水准，交易消息人士称因供给有限。

路透数据显示，根据测算，韩国380-cst船用燃料油每吨较新加坡船货价格高出逾30美元，为4月中旬以来高位。

“韩国船用燃料油升水并不低，处于正常水平，但供给眼下要低于需求。”一位驻韩国的交易员表示。

由于今年稍早时产品需求较低，造成炼厂利润率也随之下降，并迫使韩国精炼厂削减运转率。

需求方面，燃料油需求一直都比较强劲，因地区价格偏低。

一家业界网站援引政府官员报导称，中国计划在2020年前实现整体精炼厂产能达到每年7.9亿吨，或每天1,580万桶。

这一水平要比中国政府计划的到2015年每年6亿吨(1,200万桶/日)还高出32%。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售3万吨10月15-17日从坎德拉(Kandla)装船的180-cst燃料油船货。此次标购将在周四关闭，有效期至周五。(完)

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