国际油市：韩国船用燃料油升水触及近五个月高点，受助于供给偏紧

全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透9月17日 - 截至9月16日当周的韩国船用燃料油升水升至近五个月最高水准，交易消息人士称因供给有限。
路透数据显示，根据测算，韩国380-cst船用燃料油每吨较新加坡船货价格高出逾30美元，为4月中旬以来高位。
“韩国船用燃料油升水并不低，处于正常水平，但供给眼下要低于需求。”一位驻韩国的交易员表示。
由于今年稍早时产品需求较低，造成炼厂利润率也随之下降，并迫使韩国精炼厂削减运转率。
需求方面，燃料油需求一直都比较强劲，因地区价格偏低。
一家业界网站援引政府官员报导称，中国计划在2020年前实现整体精炼厂产能达到每年7.9亿吨，或每天1,580万桶。
这一水平要比中国政府计划的到2015年每年6亿吨(1,200万桶/日)还高出32%。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售3万吨10月15-17日从坎德拉(Kandla)装船的180-cst燃料油船货。此次标购将在周四关闭，有效期至周五。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。