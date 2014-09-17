国际油市：亚洲石脑油供应充足，卖家承压

全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透新加坡9月17日 - 周三亚洲11月上半月和12月上半月石脑油价差连续第七日处于贴水，因供应持续在高位。
韩国炼厂SK能源售出11月上半月装货的石脑油，离岸价格(FOB)为较日本现货报价每吨贴水约15美元。
而此前几日S-Oil以贴水12美元的价格出售了一批10月下半月船货。
“亚洲到处是石脑油，”新加坡一交易员称，他指的是来自欧洲和地中海的供应很多。
另一交易员称，SK能源以深度贴水出售船货或是压力所致，因其一凝析油分离塔(condensate splitter)今年7月开工，石脑油产量增加。
西非和美国的汽油需求近期回暖，而欧洲是否减少对亚洲的石脑油出口还有待观察。
印度Reliance向BP出售7.5万吨10月底装运的石脑油，离岸价格(FOB)为较中东报价每吨溢价约11美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 王洋)
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。