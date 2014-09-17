国际油市：亚洲石脑油供应充足，卖家承压

路透新加坡9月17日 - 周三亚洲11月上半月和12月上半月石脑油价差连续第七日处于贴水，因供应持续在高位。

韩国炼厂SK能源售出11月上半月装货的石脑油，离岸价格(FOB)为较日本现货报价每吨贴水约15美元。

而此前几日S-Oil以贴水12美元的价格出售了一批10月下半月船货。

“亚洲到处是石脑油，”新加坡一交易员称，他指的是来自欧洲和地中海的供应很多。

另一交易员称，SK能源以深度贴水出售船货或是压力所致，因其一凝析油分离塔(condensate splitter)今年7月开工，石脑油产量增加。

西非和美国的汽油需求近期回暖，而欧洲是否减少对亚洲的石脑油出口还有待观察。

印度Reliance向BP出售7.5万吨10月底装运的石脑油，离岸价格(FOB)为较中东报价每吨溢价约11美元。(完)

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