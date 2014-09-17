东南亚股市：印尼与菲律宾股市触一周高位，投资人预期FED将维持低利率

全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
泰国股市投资者买入银行类股等对利率变动敏感的个股，之前泰国央行维持指标利率在2%不变，一如预期。盘谷银行 股价跳升2.4%，至一周收盘高位。
泰国股市上涨0.3%，自上日触及的逾两周收盘低点反弹。今年迄今泰国股市已经上涨21%，散户投资者仍占到日成交量的约三分之二。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 438.09 2.32 +0.53 +12.80 388.37
新加坡 3296.48 23.86 +0.73 +4.07 3167.43
马来西亚 1843.78 -3.52 -0.19 -1.24 1866.96
泰国 1570.64 5.23 +0.33 +20.94 1298.71
印尼 5188.18 57.68 +1.12 +21.38 4274.18
菲律宾 7231.84 51.50 +0.72 +22.79 5889.83
越南 625.66 -2.00 -0.32 +23.98 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
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(编译 洪曦; 审校 田建华)
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。