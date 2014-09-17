东南亚股市：印尼与菲律宾股市触一周高位，投资人预期FED将维持低利率

泰国股市投资者买入银行类股等对利率变动敏感的个股，之前泰国央行维持指标利率在2%不变，一如预期。盘谷银行 股价跳升2.4%，至一周收盘高位。

泰国股市上涨0.3%，自上日触及的逾两周收盘低点反弹。今年迄今泰国股市已经上涨21%，散户投资者仍占到日成交量的约三分之二。