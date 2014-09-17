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亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 19:38 BJT

东南亚股市：印尼与菲律宾股市触一周高位，投资人预期FED将维持低利率

泰国股市投资者买入银行类股等对利率变动敏感的个股，之前泰国央行维持指标利率在2%不变，一如预期。盘谷银行 股价跳升2.4%，至一周收盘高位。

泰国股市上涨0.3%，自上日触及的逾两周收盘低点反弹。今年迄今泰国股市已经上涨21%，散户投资者仍占到日成交量的约三分之二。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 438.09 2.32 +0.53 +12.80 388.37

新加坡 3296.48 23.86 +0.73 +4.07 3167.43

马来西亚 1843.78 -3.52 -0.19 -1.24 1866.96

泰国 1570.64 5.23 +0.33 +20.94 1298.71

印尼 5188.18 57.68 +1.12 +21.38 4274.18

菲律宾 7231.84 51.50 +0.72 +22.79 5889.83

越南 625.66 -2.00 -0.32 +23.98 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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(编译 洪曦; 审校 田建华)
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