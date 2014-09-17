欧洲已公布经济指标--2014/9/17

《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.87%，料需求偏淡
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第二季 +0.8 r +0.8 f +3.2 r 德国 第二季 -0.2 f +0.7 f +0.8 f 法国 第二季 +0.0 p +0.0 f -- 意大利 第二季 -0.2 r -0.1 -0.2 r 消费者物价指数(CPI) 英国 8月 +0.4 p -0.3 f +1.5 p 德国 8月 持平 f +0.3 f +0.8 f 法国(HICP) 8月 +0.5 +0.6 +0.5 意大利(HICP) 8月 -0.2 f -2.1 -0.2 f 生产者物价指数(PPI) 英国 8月 -0.1 u-p -0.1 u-f -0.3 u-p 德国 7月 -0.1 持平 -0.8 法国 6月 持平 -0.5 +0.5 意大利 6月 +0.1 p -0.1 r -1.6 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 4-6月 6.4 6.5 德国 8月 6.7 @ 6.7 @ 法国 第二季 10.2 p 10.1 r 意大利 7月 12.6 @ 12.3 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业