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市场报道 | 2014年 9月 17日 星期三 19:53 BJT

美国热股：Adobe System大跌，数字媒体部门营收下降且本季财测悲观

路透9月17日 - Adobe System 预计本季度营收将令人失望。该公司公布的数字媒体业务季度营收走低。

Adobe System周三盘前大跌4.57%，周二时收在70.73美元。(完)
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