美国热股：阿里巴巴期权有望9月29日登陆CBOE和ISE

全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透9月17日 - 阿里巴巴IPO-BABA.N股票预料将在周五公开发售，投资人若想要对冲其押注，或对其股价走向进行投机操作，将可在股票上市两周后进行期权交易，届时多家美国期权交易所将让阿里巴巴相关期权挂牌上市。
芝加哥期权交易所控股(CBOE Holdings Inc)及国际证券交易所控股(ISE Holdings)周二表示，若阿里巴巴股票在本周挂牌，则这家中国电子商务巨头的期权将在9月29日上市。
雅虎 持有阿里巴巴23%的股份。
雅虎周三盘前下跌0.26%，周二收在42.71美元。(完)
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。