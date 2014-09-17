美国热股：阿里巴巴期权有望9月29日登陆CBOE和ISE

路透9月17日 - 阿里巴巴IPO-BABA.N股票预料将在周五公开发售，投资人若想要对冲其押注，或对其股价走向进行投机操作，将可在股票上市两周后进行期权交易，届时多家美国期权交易所将让阿里巴巴相关期权挂牌上市。

芝加哥期权交易所控股(CBOE Holdings Inc)及国际证券交易所控股(ISE Holdings)周二表示，若阿里巴巴股票在本周挂牌，则这家中国电子商务巨头的期权将在9月29日上市。

雅虎 持有阿里巴巴23%的股份。