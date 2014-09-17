国际油市：亚洲柴油与航煤裂解价差双双下跌，因需求不振

全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透新加坡9月17日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周三延续跌势，分别触及每桶14.11美元和14.21美元，较上日各自下跌了近0.95美元，因需求清淡。
一位交易员表示，基本面疲弱，让泰国Bangchak决定不卖出9月下半月装船的少量500ppm柴油船货。
交易员还称，当前市场对大部分卖方都不利。印度巴拉特石油若要销售10.5万吨10月从孟买和高知(Kochi)装船的低硫柴油，可能会面临困难。
另外，交易员称中国大连西太平洋石油化工有限公司可能已经向壳牌售出一艘10月装船的航煤船货，离岸价格(FOB)为较新加坡现货报价每吨贴水约0.55美元。不过，由于大连西太平洋石油化工有限公司和壳牌均不对交易置评，因此现在无法确认。
埃及石油总公司(EGPC)将在一年内，从阿联酋阿布扎比国家石油公司(ADNOC)买入所需进口原油产品的65%。之前埃及政府批准了该交易，其中包括购买柴油。
壳牌向BP售出18万桶含硫量10ppm的柴油，船期为10月2-6日，离岸价格(FOB)为较新加坡现货报价每吨升水1.10美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。