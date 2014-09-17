国际油市：亚洲柴油与航煤裂解价差双双下跌，因需求不振

路透新加坡9月17日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周三延续跌势，分别触及每桶14.11美元和14.21美元，较上日各自下跌了近0.95美元，因需求清淡。

一位交易员表示，基本面疲弱，让泰国Bangchak决定不卖出9月下半月装船的少量500ppm柴油船货。

交易员还称，当前市场对大部分卖方都不利。印度巴拉特石油若要销售10.5万吨10月从孟买和高知(Kochi)装船的低硫柴油，可能会面临困难。

另外，交易员称中国大连西太平洋石油化工有限公司可能已经向壳牌售出一艘10月装船的航煤船货，离岸价格(FOB)为较新加坡现货报价每吨贴水约0.55美元。不过，由于大连西太平洋石油化工有限公司和壳牌均不对交易置评，因此现在无法确认。

埃及石油总公司(EGPC)将在一年内，从阿联酋阿布扎比国家石油公司(ADNOC)买入所需进口原油产品的65%。之前埃及政府批准了该交易，其中包括购买柴油。

壳牌向BP售出18万桶含硫量10ppm的柴油，船期为10月2-6日，离岸价格(FOB)为较新加坡现货报价每吨升水1.10美元。(完)

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