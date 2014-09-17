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市场报道 | 2014年 9月 17日 星期三 21:37 BJT

美国股市：平开，等待美联储政策声明

路透纽约9月17日 - 美国股市周三平开，稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)将公布关键的政策声明，预计将为下一次的货币政策动作提供线索。

道琼工业指数 下跌3.69点或0.02%，报17,128.28；标准普尔500指数 上涨1.19点或0.06%，报2,000.17；Nasdaq综合股价指数 上涨1.79点或0.04%，报4,554.55。(完)
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