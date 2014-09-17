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市场报道 | 2014年 9月 17日 星期三 21:41 BJT

美国热股：微软公布季度股息上调11%，调升比例较上年同期减少一半

路透9月17日 - 微软 周二宣布上调季度股息，但百分比升幅为2009年以来最小，还任命了新董事接替两位决定不寻求连任的董事。

微软将季度股息调升11%至每股0.31美元，符合公司上一会计年度的营收增长情况，但只有去年22%升幅的一半。

微软周三盘初下跌0.55%，报46.52美元。(完)
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