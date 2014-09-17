全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因较大型船舶需求疲弱

全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透9月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下跌，因海岬型和巴拿马型船舶需求疲弱。
乾散货运价指数跌26点，或2.26%，报1,124点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌100点，或4.1%，至2,342点，连跌第五日，日均获利下挫907美元，报16,127美元，今日跌幅为4月15日来最大。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌14点，或1.66%，报829点。日均获利降低135美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 升3点，报1,031点。灵便型船指数< .BHSI>上涨4点，报488点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。