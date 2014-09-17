全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因较大型船舶需求疲弱

路透9月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下跌，因海岬型和巴拿马型船舶需求疲弱。

乾散货运价指数跌26点，或2.26%，报1,124点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌100点，或4.1%，至2,342点，连跌第五日，日均获利下挫907美元，报16,127美元，今日跌幅为4月15日来最大。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌14点，或1.66%，报829点。日均获利降低135美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 升3点，报1,031点。灵便型船指数< .BHSI>上涨4点，报488点。(完)