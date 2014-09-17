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债券 | 2014年 9月 18日 星期四 00:03 BJT

南非汇市：兰特兑美元结束两日涨势下跌，未能得益于强劲的经济数据

路透约翰内斯堡9月17日 - 南非兰特兑美元周三下跌，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议声明的不确定性，盖过了南非零售销售和通胀数据将可能支持南非本周升息。

兰特短暂上涨，此前南非统计局表示，8月消费者物价指数较上年同期上升6.4%，升幅超过预期，而7月零售销售升2.4%。

数据可能令南非央行在年内第三次升息的机率上升，但上周路透调查显示，大部份分析师预计南非央行将保持利率不变，因为该国经济仍在困境中挣扎。

不过，兰特在南非市场尾盘迅速转跌，因市场臆测周三稍晚美联储会议声明将可能暗示美国将提早升息。

1517 GMT，兰特兑美元报10.9480兰特，低于日内高位10.8970，且较周二纽约收盘价下跌0.4%。

分析师表示，如果周四苏格兰独立公投结果为支持独立，将对新兴市场造成负面影响。(完)
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