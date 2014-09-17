南非汇市：兰特兑美元结束两日涨势下跌，未能得益于强劲的经济数据

欧元债市：法国公债收益率下滑等待公债标售，大选在即投资者紧张不安
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
路透约翰内斯堡9月17日 - 南非兰特兑美元周三下跌，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议声明的不确定性，盖过了南非零售销售和通胀数据将可能支持南非本周升息。
兰特短暂上涨，此前南非统计局表示，8月消费者物价指数较上年同期上升6.4%，升幅超过预期，而7月零售销售升2.4%。
数据可能令南非央行在年内第三次升息的机率上升，但上周路透调查显示，大部份分析师预计南非央行将保持利率不变，因为该国经济仍在困境中挣扎。
不过，兰特在南非市场尾盘迅速转跌，因市场臆测周三稍晚美联储会议声明将可能暗示美国将提早升息。
1517 GMT，兰特兑美元报10.9480兰特，低于日内高位10.8970，且较周二纽约收盘价下跌0.4%。
分析师表示，如果周四苏格兰独立公投结果为支持独立，将对新兴市场造成负面影响。(完)
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。